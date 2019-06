App Store en Apple Music onbereikbaar door grote storing Mark Hendrikman

04 juni 2019

15u56

Bron: Tweakers.net 0 Apple De Apple App Store, Mac App Store en Apple Music hebben last van een storing. De diensten zijn op het moment van schrijven niet bereikbaar. De problemen doen zich voor sinds zeker 14 uur vanmiddag, hoewel de eerste meldingen rond 12.30 uur al binnenkwamen.

De meldingen stromen binnen op Twitter en ook op de statuspagina van Apples diensten wordt de dienstonderbreking erkend. Ook de Radio-dienst heeft moeilijkheden.



De storing lijkt zich in ieder geval voor te doen in de regio’s West-Europa, de oostkust van de VS, Japan en Indonesië, volgens de kaart van DownDetector.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Apple heeft nog niets over de storing gemeld via zijn officiële supportkanaal op Twitter. De verwachting is dat als de storing nog veel langer duurt, het bedrijf zijn gebruikers wel actief gaat inlichten.

@Apple users everywhere noticing the #AppStore is down. pic.twitter.com/W2YXrhEN12 Paul J Elliott(@ PaulJElliott) link