App-ontwikkelaars dagen Apple voor rechter

05 juni 2019

Bron: Belga 0 Apple App-ontwikkelaars hebben gisteren een klacht ingediend tegen technologiegigant Apple. Ze beschuldigen het Amerikaanse bedrijf van anticoncurrentiële praktijken in het beheer van de App Store, stellen hun advocaten.

Met de klacht die ingediend is bij de federale rechtbank van San Jose in Californië, hekelen de ontwikkelaars dat er "slecht één onlinewinkel is met apps voor de apparaten van het merk waardoor Apple zijn sterke positie op de markt kan misbruiken". Volgens hen is dit in strijd met de federale en Californische mededingingswetgeving.

De ontwikkelaars willen beschouwd worden als een ‘class action’, waarbij het proces gevoerd wordt namens een groep. Een rechter moet oordelen of dat kan.



Apple ontkent dat er sprake is van een monopolie. Zo kunnen de ontwikkelaars hun producten volgens het bedrijf ook verlopen via de Play Store. Apple haalt ook aan dat 84 procent van de applicaties in de App Store gratis zijn.

Op iedere verkochte app en alle in-app aankopen vraagt Apple een commissie van 30 procent. De ontwikkelaars beweren ook ze jaarlijks 99 dollar aan Apple moeten betalen om hun apps in de App Store te kunnen aanbieden.

In mei besliste het Amerikaanse hooggerechtshof dat Amerikaanse consumenten Apple mogen aanklagen wegens machtsmisbruik.