“Volgende iPhone kan draadloos andere toestellen opladen” kg

18 februari 2019

15u13

Bron: 9to5Mac, The Verge 0 Apple Met de volgende generatie iPhones zal je draadloos je andere toestellen kunnen opladen. Dat beweert gerespecteerd analist Ming-Chi Kuo. Hij voorspelt ook dat Apple dit jaar twee nieuwe iPads onthult, net zoals een grotere MacBook Pro.

Concreet mogen we dit jaar drie nieuwe iPhones verwachten, meldt Kuo. Die zouden er langs de buitenkant niet heel anders uitzien dan hun voorgangers. Zo zouden we opnieuw drie maten kunnen krijgen: 5,8 inch (14,7 centimeter), 6,1 inch (15,4 centimeter) en 6,5 inch (16,5 centimeter).



Ook zullen ze wellicht nog steeds hetzelfde laadkabeltje nodig hebben. Daar werd nog aan getwijfeld, aangezien Apple in oktober de allereerste iPad onthulde met een USB-C-aansluiting. Volgens sommigen zou dat erop kunnen wijzen dat de technologiereus de eigen Lightning-kabels aan de kant zou schuiven, maar volgens Kuo is dat dus nog niet aan de orde.

Daarnaast verwacht Kuo ook enkele verbeteringen. Eén of meerdere van de telefoons worden voorzien van een grotere batterij, drie cameralenzen en een matglazen achterkant. Bovendien wordt er gewerkt aan een betere werking van Face ID, de gezichtsherkenningsfunctie waarmee je je telefoon kunt ontgrendelen, en zullen de nieuwe iPhones ook ‘ultra-wide band’ ondersteunen, een functie waarmee het mogelijk is om heel precies te meten waar het toestel zich bevindt.

Draadloos opladen

Volgens Kuo zouden de volgende iPhones voor het eerst ook ‘bilateraal’ draadloos opladen ondersteunen. Dat betekent dat de telefoon niet alleen zelf draadloos op te laden is, maar ook als oplader kan dienen voor andere Apple-producten. Je zou bijvoorbeeld een ander toestel op je iPhone kunnen leggen om het op te laden.



Dat draadloos opladen kan weleens de rode draad worden in de volledige lading Apple-toestellen. Ook de nieuwe generatie AirPods, de oortjes, zou draadloos opladen ondersteunen. En Kuo verwacht in het voorjaar de lancering van de langverwachte AirPower, het matje dat dubbelt als draadloze oplader. De AirPower werd in 2017 al aangekondigd, maar verscheen daarna nooit op de markt.

iPads, MacBook Pro en Mac Pro

De analist laat ook weten dat Apple mogelijk dit jaar nog twee nieuwe iPads voorstelt, met iets grotere schermen. Daarnaast wordt ook een grotere MacBook Pro verwacht, met een schermdiagonaal van 16 inch (40,6 centimeter) en zou Apple nog een externe monitor en een nieuwe Mac Pro uit z'n mouw schudden.



Traditioneel stelt Apple zijn nieuwe iPhones in september voor. De eerste aankondigingen zouden mogelijk al dit voorjaar kunnen volgen.

Bekijk ook: