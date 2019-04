“Twee Chinese studenten zetten Apple voor bijna miljoen dollar af met vervangtoestellen voor neppe iPhones” jv

Twee Chinese studenten, die in het Amerikaanse Oregon studeren, hebben volgens een aanklacht Apple afgezet voor zo'n 800.000 euro met namaak-iPhones. Ze importeerden de neppe toestellen vanuit Hongkong naar de VS en deden vervolgens een beroep op de garantie van Apple om ze te wisselen voor échte iPhones, die ze dan weer verkochten.

Het lijkt simpel. Je vraagt aan Apple een nieuwe iPhone omdat die van jou, een kapotte namaakversie, niet wil opstarten. Volgens de garantievoorwaarden heb je een aantal maanden recht op een gratis herstelling, wat in zulke gevallen meestal neerkomt op een nieuwe iPhone. Vervolgens laat je dat verse, échte toestel door medeplichtigen in het buitenland weer verkopen. Zo rinkelt de kassa voor alle partijen - behalve voor Apple natuurlijk.

Dat vermaledijde plan zouden Yangyang Zhou en Quan Jiang, twee ingenieursstudenten uit China die met een studentenvisum in Oregon verbleven, in de praktijk hebben gebracht. Volgens de aanklacht zouden ze het trucje succesvol hebben herhaald met meer dan duizend ingevoerde fake iPhones. De twee studenten zijn inmiddels aangeklaagd. Ze ontkennen dat ze wisten dat het om nagemaakte iPhones ging.

Het federale gerecht begon in april 2017 met het onderzoek, nadat de douane minstens vijf verdachte ladingen uit Hongkong met vermoedelijk namaak-iPhones in beslag hadden genomen. Ze onderschepten onder meer drie ladingen uit China met 95 namaaktoestellen die bestemd waren voor Zhou. De politie spitte meer dan 200 garantie-aanvragen voor Apple op naam van Zhou boven en stelden vast dat hij vervangtoestellen had ontvangen.

Ook Jiang kwam in het vizier van de speurders als een van de importeurs en werd ondervraagd. Hij gaf toe dat hij geregeld ladingen van 20-30 iPhones toegestuurd kreeg van een medewerker uit China en dat hij de toestellen één voor één naar Apple verzond om ze te laten herstellen. De nieuwe iPhones die Apple hem bezorgde, liet hij weer naar China verschepen voor verkoop. Voor “dat werk” - zoals zijn advocaat het noemt - werd Jiangs moeder in China vergoed. Zij zette het geld dan op een rekening waar Jiang vanuit de VS aankon. Jiang sprak zelf van zo’n tweeduizend smartphones, waarvoor hij in 2017 van Apple naleving van de garantievoorwaarden had geëist. In totaal werd Jiang gelinkt aan 3.069 van zulke aanvragen. Soms deed hij ze zelf in persoon, soms via de online support van de techgigant.

Medewerkers van Apple moeten in principe uiteraard de toestellen op echtheid controleren als ze binnenkomen voor herstelling onder garantievoorwaarden. Het bedrijf verwierp ook ongeveer de helft van Jiangs aanvragen, maar verving toch 1.493 fake toestellen. Het verlies schat Apple op 895.800 dollar (ongeveer 800.000 euro). Dat er toch zoveel neppe smartphones door de mazen van het net glipten, heeft te maken met het feit dat ze niet konden worden aangezet. Dat maakt het veel lastiger om de iPhones te herstellen of om na te gaan of ze al dan niet nagemaakt werden.

Volgens de speurders betaalde Jiang vrienden en kennissen om hun adressen te gebruiken voor de levering van de vervangtoestellen. Jiang zei in zijn verklaring dat Apple hem nooit had ingelicht dat de toestellen vals waren, noch dat zijn praktijken illegaal waren. Het bedrijf zelf beweert in juni en in juli 2017 Jiang al te hebben opgedragen te stoppen met zijn praktijken. Jiang reageerde er niet op.

Fraude om grote techbedrijven op te lichten komt wel vaker voor. Vorige maand nog bleek dat een Litouwer Google en Facebook zo'n 100 miljoen lichter had gemaakt met valse facturen. En vorig jaar bleek een Chinees die met een studentenvisum vanuit New Jersey opereerde ook al schuldig aan de verkoop van neppe iPhones en iPads. Opbrengst: 980.000 euro.