‘Steve Jobs' is nu een Italiaans merk en Apple kan er niks tegen beginnen kv

17u35

Bron: The Verge, Economie Matin 0 EPA Steve Jobs overleed in 2011. Apple Na een jarenlange gerechtelijke procedure mogen twee Italiaanse broers hun modebedrijf voortaan ‘Steve Jobs’ noemen. Technologiereus Apple verliest daarmee de strijd om het eigendomsrecht op de naam van zijn oprichter.

In 2012 ontdekten de Napolitaanse Vincenzo en Giacomo Barbato dat Apple de naam van Steve Jobs nooit had geregistreerd als merk. De beroemde Apple-oprichter overleed een jaar eerder en de broers Barbato grepen meteen hun kans: ze deponeerden zijn naam bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het duo was bezig met de opstart van hun eigen kleding- en accessoirelijn en wilde die ‘Steve Jobs’ dopen.

Apple daagde de mannen vervolgens voor de rechter, maar delfde uiteindelijk zelf het onderspit. De broers Barbato mogen niet alleen ‘Steve Jobs’ behouden als merknaam, ze mogen bovendien ook hun logo, dat duidelijk geïnspireerd werd op het Apple-embleem, blijven gebruiken. De ‘Steve Jobs’-producten worden verkocht met in het logo de letter ‘J’ waaruit een hap werd genomen, afgewerkt met een Apple-achtig blaadje. Het hof oordeelde immers dat de letter ‘J’ niet eetbaar is en dat de hap eruit bijgevolg geen imitatie is van Apple’s eigen iconische logo.

De broers Barbato zullen binnenkort onder andere t-shirts, jeans, handtassen en andere modeaccessoires onder het merk 'Steve Jobs' lanceren. In een interview met Business Insider Italia gaven ze echter te kennen dat het hun bedoeling is om op termijn ook elektronica op de markt te brengen. Het valt nog af te wachten of er op een dag een ‘Steve Jobs’-smartphone in de winkel zal liggen naast Jobs eigen iPhone.