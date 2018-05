"Scherm iPhone X Plus grootste ooit van iPhone: volle inch groter dan dat van de 8 Plus" Joeri Vlemings

08 mei 2018

17u28

Bron: Cult of Mac, iCulture 1 Apple Apple gaat volgens recente geruchten op Macotakara het grootste iPhone-scherm ooit in de nieuwe X Plus steken. Toch zal het toestel zelf niet groter uitvallen dan de iPhone 8 Plus. De winst zit hem immers in het verdwijnen van de thuisknop en in de randjes die daardoor wegvallen.

Cupertino zou dit jaar drie nieuwe iPhones op de markt brengen. Een nieuwe iPhone X, een toestel met een scherm van 6 inch en met een enkele camera, en de iPhone X Plus. Die laatste zal met de afmetingen van 58,4 mm hoog, 78,1 mm breed en 7,7 mm dik hetzelfde formaat hebben als de andere Plus-modellen. Alleen is hij 0,2 mm dikker. Maar net als de iPhone X even groot is als de iPhone 8 en toch een groter scherm heeft, zal dat bij de Plus-versies ervan ook zo zijn. Door het verdwijnen van de thuisknop.

Het scherm van de iPhone X Plus zal zo 6,5 inch meten, een volle inch meer dan dat van de 8 Plus en het grootste ooit voor een iPhone. Ter vergelijking: het eerste iPhone-scherm in 2007 was er een van 'amper' 3,5 inch.

Horizontale gezichtsherkenning

De nieuwe X-modellen zouden ook werken met een horizontale gezichtsherkenning om het toestel te ontgrendelen. Dat kan nu enkel in portrait-modus. Dat nieuwe handigheidje zou vervat zitten in iOS 12 - lancering op 4 juni - en zou ook de iPad ten goede komen, die naar verwachting in de Pro-versie eveneens van gezichtsherkenning zou voorzien worden. Nog volgens dezelfde bron krijgt de X Plus een grotere camera en lens.

De nieuwe toestellen zullen heel waarschijnlijk in september onthuld worden, zoals gebruikelijk dus op het jaarlijkse Apple-event.

De geruchtenmolen draait intussen ook al verder richting toekomst. Zo zou de nieuwe iPhone in 2019 er een zijn met een drievoudige cameralens.

Zoals altijd staan lekken van toeleveranciers niet garant voor hoe de nieuwe iPhone er uiteindelijk écht zal uitzien. Maar waar ongetwijfeld al evenzeer naar uitgekeken wordt, is de prijs. Zeker nu Apple met de iPhone X voor het eerst door de barrière van 1.000 euro is gegaan.

Vergelijk hier de prijzen van de iPhone X