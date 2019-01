‘Nieuwe iPhone krijgt drie camera's en krachtige flitser’ redactie

07 januari 2019

14u50

Bron: Tweakers.net 0 Apple Er zijn beelden verschenen van wat mogelijk de achterkant is van de volgende generatie iPhones. De gesimuleerde beelden of ‘renders’ tonen drie camera’s met een afwijkende plaatsing en een flitser met mogelijk zes leds. De renders ook komen van Steve Hemmersteffer, ook wel bekend als twitteraar OnLeaks, die doorgaans een betrouwbare bron is voor beelden van onaangekondigde smartphones.

De camera’s verspringen vermoedelijk, doordat ze door de grootte van de sensors niet op één as passen. Het camera-eiland zit linksboven in de behuizing, waar iPhones al generaties lang de camera hebben. De renders, die OnLeaks maakte voor de Indiase site Digit.in, tonen alleen de achterkant in een donkere uitvoering, meldt Tweakers. OnLeaks maakte de beelden op basis van geruchten en gelekte tekeningen.

Het camera-eiland doet denken aan de manier waarop Huawei de camera’s heeft geplaatst in het ontwerp van de Mate 20 Pro-smartphone. Het is onbekend waarvoor de diverse camera’s dienen. Vrijwel alle andere smartphonemakers hebben set-ups met meerdere camera’s altijd op één as uitgelijnd. Apple doet dat zelf ook op zijn iPhone 7 Plus, 8 Plus, X en XS.

Apple presenteert zijn iPhones doorgaans in september. Het is nu vroeg om renders online te zien verschijnen, zo benadrukt ook OnLeaks. Volgens hem zijn de nieuwe modellen in engineering verification testing, een paar fases voor massaproductie. Daardoor is het mogelijk dat er details veranderen, voordat Apple de nieuwe iPhones presenteert.

OnLeaks staat bekend als een betrouwbare bron voor gesimuleerde beelden van onaangekondigde smartphones. Steve Hemmersteffer baseert zich vaak op tekeningen uit fabrieken van bijvoorbeeld hoesjesmakers. Waar in dit geval zijn informatie vandaan komt, is onbekend.

