“Nieuwe iPad Pro buigt en breekt even makkelijk als voorganger” Techredactie

26 maart 2020

12u15

Bron: AD.nl 0 Apple De nieuwe iPad Pro buigt en breekt even makkelijk als zijn gelijknamige voorganger uit 2018. Dat blijkt uit een test en stresstest van de gerenommeerde YouTuber ‘EverythingApplePro’. Het lijkt erop dat de behuizing voor het overgrote deel hetzelfde is als de vorige iPad Pro.

Door druk uit te oefenen op de behuizing breekt de metalen rand snel, claimt EverythingApplePro. Dat gebeurde in zijn test als eerste rond de zogenaamde Smart Connector van het apparaat, maar ook bij de microfoon aan de andere lange kant. Ook bij de usb-c-poort gebeurde dat redelijk vlot.

‘Normaal’

Volgens de YouTuber lijkt het erop dat Apple geen wijzigingen heeft doorgevoerd om de behuizing steviger te maken. Apple gaf eerder al toe dat lichte krommingen in de behuizing van zijn voorganger ‘normaal’ zijn. De iPad Pro heeft net als zijn voorganger geen gekromde metalen behuizing meer, maar een metalen rand. De kromming gaf vorige versies van de iPad vermoedelijk meer stevigheid.



Apple kondigde de nieuwe iPad Pro vorige week aan. De nieuwe iPads zijn al in de verkoop voor een prijs vanaf 899 euro, maar de nieuwe bijbehorende toetsenbordcover met trackpad zal in mei op de markt verschijnen.

Onder vuur

Het is niet de eerste keer dat Apple onder vuur ligt vanwege brekende apparaten. De iPhone 6 Plus was het middelpunt van ‘bendgate’. Kort na de lancering klaagden meerdere gebruikers dat het toestel wel heel makkelijk verboog. In de praktijk viel het allemaal wel mee omdat er toch wat kracht nodig was om het toestel te doen buigen.

