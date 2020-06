“Lancering iPhone 12 uitgesteld naar laatste kwartaal” Joeri Vlemings

05 juni 2020

17u06

Bron: 9to5Mac, Bloomberg 0

De nieuwe iPhones zullen niet, zoals gebruikelijk, in september worden gelanceerd. Volgens de CEO van Broadcom, een van Apples belangrijkste leveranciers voor hardwareonderdelen, verschijnt de iPhone 12 pas in het vierde kwartaal.

Broadcom levert onder meer Wi-Fi chips aan Apple. Hock Tan, de CEO, sprak tijdens een digitale meeting met analisten, volgens Bloomberg, over een “grote vertraging in de productcyclus” bij een “grote Noord-Amerikaanse smartphone-klant”. Tan verwijst wel vaker naar Apple op die omfloerste manier. Het uitstel betekent voor Broadcom dat de piek in de omzet van de wireless-afdeling dit jaar een kwartaal later zal vallen, zo kondigde Tan aan. “Daardoor verwachten we ook een evenredige daling van die inkomsten in het derde kwartaal.”

Bronnen zoals de Wall Street Journal, Bloomberg en Ming-Chi Kuo hadden eerder al gehint op een uitgestelde verschijning van de nieuwste lineup iPhones. Ze gaan er over het algemeen van uit dat de lancering gepland is voor oktober, al is Tan wat vager met de term “vierde kwartaal”.

Het is best mogelijk dat Apple de iPhone 12 toch tijdens een event in september voorstelt met de vermelding dat de toestellen pas in oktober of later beschikbaar zullen zijn. Of de techgigant uit Cupertino kan opteren voor een gespreide release, zoals met de iPhone XR en iPhone X in 2017. Zoals altijd met Apple: zien wat het wordt.