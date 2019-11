“iPhone 12 krijgt misschien wel grootste wijziging in design sinds jaren” jv

Bron: Forbes, PhoneArena 1 Apple De iPhone 12 belooft radicalere veranderingen te krijgen dan we de laatste jaren van Apple gewend zijn. Vooral in het design, zo voorspelt PhoneArena. De techreus wordt weleens verweten té voorzichtig te zijn als het om de vormgeving van zijn producten gaat. Maar nu zou de iPhone terugkeren naar een oud design, dat van de iPhone 4.

De grootste wijziging in de vorm van de iPhone de laatste jaren was het aanbrengen van de zogenaamde notch in de iPhone X. Verder is er sinds de iPhone 6, die al dateert van 2014, nauwelijks wat veranderd aan de klassieke vormgeving met afgeronde randen en een bol frame. Maar PhoneArena schrijft nu dat de modellen van 2020 qua design misschien wel zullen terugkeren naar de vorige generatie smartphones van Apple. Dat zou betekenen dat de iPhone 12 opnieuw veel meer op een plat doosje zal lijken, omdat er wordt afstapt van de afgeronde randen. De iPhone zou dan weer meer aanvoelen als de iPhone 4, 5 en SE. Een evolutie die we overigens al zagen bij de nieuwe iPad Pro, waarvan de randen scherper zijn dan bij zijn voorgangers. Of nog: zoals bij de MacBook.

De notch - de uitsparing bovenaan - zou ook verkleinen. Volgens sommige geruchten zou Apple zelfs experimenteren met een prototype zonder notch maar met bredere schermranden. De fabrikant zou verder de concurrentie volgen met een Time Of Flight-camera (ToF), die de omgeving tot een diepte van 4,5 meter kan peilen. Waardoor de 3D- en VR-mogelijkheden flink uitbreiden.

De tekeningen van PhoneArena laten vier camera’s op de rug zien, maar volgens Forbes zou het bij drie blijven, omdat de ToF-sensor kleiner is dan een camera en kan ingewerkt worden in de eerste lens.

Onder de motorkap vallen er eveneens nieuwigheden te melden. De voornaamste is ongetwijfeld de introductie van 5G op alle modellen. Maar er is ook sprake van de terugkeer van Touch ID en de schermen zouden uitgerust worden met ProMotion. Die 120Hz-techniek met hoge refresh rates wordt al gebruikt bij LCD-schermen maar de iPhone 12 zou ze toepassen op OLED-displays.

Forbes is alvast erg enthousiast over hoe de iPhone 12 er volgend jaar volgens verscheidene lekken zou uitzien. Alleen de prijs - al decennia een werkpuntje voor Apple - kan roet in het eten strooien.