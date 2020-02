“iOS 13.4 beta laat je iPhone toe om je auto te openen en te starten” Joeri Vlemings

06 februari 2020

12u41

Bron: 9to5Mac 0 Apple Apple heeft een eerste bètaversie van iOS 13.4 gelost voor ontwikkelaars. 9to5Mac ontdekte daarin aanwijzingen voor de ondersteuning van CarKey, een toepassing waarmee je je auto zou kunnen starten met je iPhone of Apple Watch.

Volgens de website 9to5Mac is iOS 13.4 voorbereid om het toestel dat het bestuurt als autosleutel te laten functioneren via de toepassing CarKey. Met andere woorden: je zou je auto kunnen openen, sluiten en starten met je iPhone of Apple Watch. Daarvoor moet natuurlijk ook de wagen in kwestie erop voorzien zijn en NFC-communicatie toelaten, de technologie die ook gebruikt wordt bij contactloos betalen met de iPhone.

Om je auto te starten met je iPhone moet je niet noodzakelijk langs Face ID passeren. Zelfs met een platte batterij moet het dus lukken. Om CarKey te gebruiken volstaat het om je iPhone de eerste keer op de lezer te leggen. Het pairen gebeurt via de Wallet-app en de specifieke technologie van je auto. Na het initialiseren zal CarKey beschikbaar zijn in Wallet en kan je het ook makkelijk aan je Apple Watch toevoegen.

Delen

Handig is dat je CarKey kan delen met anderen, met gezinsleden, bijvoorbeeld. Een bestuurder kan anderen uitnodigen via Wallet om hen via hun eigen Apple-toestel toegang te geven tot de autosleutel.

Volgens 9to5Mac werkt Apple al samen met bepaalde automerken om CarKey te implementeren. Het zal wel sowieso wachten zijn tot iOS 13.4 officieel gelanceerd wordt om er effectief gebruik van te kunnen maken.