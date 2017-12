"Ierland gaat Apple-miljarden opeisen" JC

16u11

Bron: Belga 0 REUTERS An Apple logo hangs above the entrance to the Apple store on 5th Avenue in the Manhattan borough of New York City, July 21, 2015. REUTERS/Mike Segar/File Photo Apple Ierland gaat de achterstallige belastingen van technologiereus Apple, goed voor zo'n 13 miljard euro plus intresten, begin volgend jaar opeisen. Volgens de Ierse minister van Financiën, Pascal Donohoe, wil het land zijn verplichtingen over de invordering nakomen.

Twee maanden geleden besliste de Europese Commissie om Ierland voor het EU-hof te slepen omdat het land de achterstallige belastingen nog niet had geïnd. De zaak sleept al meer dan een jaar aan: in augustus 2016 oordeelde de Europese Commissie dat Apple jarenlang heeft genoten van een illegaal belastingvoordeel in Ierland. Door het geld niet op te eisen, bleef dat voordeel ook de voorbije maanden gelden.

Het geld zal volgens Donohoe in de loop van het eerste kwartaal op een derdenrekening worden geplaatst. Het zal dan pas worden vrijgemaakt op het moment dat er door het Europese gerecht een finaal oordeel wordt geveld over het feit of het nu al dan niet gaat om een illegaal voordeel.