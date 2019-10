“Goedkopere iPhone krijgt prijskaartje van 399 dollar” Arnoud Wokke

14 oktober 2019

10u51

Bron: Tweakers.net 4 Apple Apple zou een nieuwe versie van de iPhone 8 willen gaan aanbieden vanaf 399 dollar, omgerekend zo’n 360 euro. Dat toestel zou de spirituele opvolger moeten worden van de immens populaire iPhone SE, een kleiner en goedkoper toestel uit de Apple-familie dat in 2016 het licht zag. Er gaan al maanden geruchten over de telefoon, die begin volgend jaar zou moeten uitkomen.

De variant van de iPhone 8 zou met 64 GB en 128 GB aan opslag komen, vermoedt analist Ming-Chi Kuo volgens MacRumors. Kuo schrijft vaak rapporten over onaangekondigde Apple-producten en doet daarbij veelal juiste voorspellingen. De vernieuwde versie van de iPhone 8 zou verschijnen met 3GB aan ram-geheugen, waar de iPhone 8 nu 2GB aan geheugen heeft. De processor zou dezelfde A13 zijn als uit de recente iPhone 11-modellen. Het ontwerp zou tot slot hetzelfde zijn als de iPhone 8, met hetzelfde lcd-scherm van 4,7 inch (11,9 cm) en dezelfde Touch ID-homeknop.



Hét verkoopargument van de smartphone wordt de vermoedelijk zachte prijs: 399 dollar (360 euro), oftewel zo'n 50 dollar onder de huidige prijs van de iPhone 8. Daarmee doet het nieuwe toestel sterk denken aan de iPhone SE uit 2016. Dat was in essentie een variant van de iPhone 5S met nieuwe componenten. De iPhone SE kwam eveneens uit voor 399 dollar. In de Benelux kwam dat destijds neer op 489 euro.



Zoals Kuo eerder al voorspelde zou de ‘iPhone SE 2' in het eerste kwartaal van volgend jaar al gelanceerd worden.

