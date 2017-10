"Bol.com verkoopt nep-opladers onder de noemer van Apple" 00u09

Bron: AD.nl 1 thinkstock Apple Webwinkel bol.com stopt met de verkoop van nep-opladers die van Apple zouden zijn. Het Nederlandse televisieprogramma 'Kassa' toonde aan dat deze werden verkocht als originele Apple lightningkabels die bedoeld zijn om de iPhone, iPad en iPod op te laden.

'Kassa' onderzocht negen laders die via externe partijen bij bol.com worden aangeboden. De nepkabels én verpakkingen bleken niet of nauwelijks van de echte te onderscheiden. Originele Apple-oplaadkabels en die van fabrikanten met een Apple-licentie bevatten een specifieke chip.

Lees ook Deze smartphonefunctie kan je leven redden

Zeven van de negen onderzochte kabels bleken deze Apple-chip niet te hebben en imitaties te zijn. De mogelijkheid bestaat dat deze laders de batterij van de iPhone beschadigen, zo bevestigen meerdere deskundigen aan 'Kassa'.

Volgens bol.com verkopen zij de laders niet zelf, maar worden deze door externe verkopers op hun site aangeboden: "We verkopen 15 miljoen artikelen, samen met 17.000 winkeliers. Het is niet mogelijk om al die artikelen te controleren. In principe hoeft dat ook niet. We maken afspraken met de winkeliers over service, kwaliteit en de wet die ze moeten volgen," laat PR-manager Marjolein Verkerk aan 'Kassa' weten.

Retourneren

De webshop heeft de betreffende artikelen naar aanleiding van Kassa's onderzoek van de website gehaald. "We gaan het gesprek aan met de winkeliers en de kans bestaat dat we de samenwerking met deze partijen stopzetten." Volgens de webshop kunnen klanten die niet tevreden zijn over hun aankoop de producten retourneren.