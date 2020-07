‘Batterygate’: VS onderzoeken of Apple iPhones expres trager maakt ADN

Bron: ANP 0 Apple Meerdere Amerikaanse staten zijn bezig met een onderzoek naar ‘batterygate': het vermoeden dat Apple iPhones met verouderde batterijen expres trager maakt, om zo mensen aan te zetten om een nieuw toestel aan te schaffen. Dat meldt Forbes.

Apple is hier eerder al op aangesproken, omdat de prestaties van oudere iPhones daadwerkelijk werden teruggeschroefd. Hierop zei het bedrijf dat het dat ‘niet met kwade opzet’ deed, maar dat dit een kwestie van 'performance management' was en moest voorkomen dat de telefoons plotseling uitvallen.

Na de eerdere kritiek heeft Apple publiekelijk excuses gemaakt en tijdelijk de prijs voor het vervangen van batterijen verlaagd. Ook hebben ze 500 miljoen dollar (422 miljoen euro) betaald na een rechtszaak en kregen ze in februari nog ruim 20 miljoen euro boete van de Franse overheid. Of de VS ook stappen gaan ondernemen naar aanleiding van het onderzoek is nog niet bekend.