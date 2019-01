‘Apple werkt aan nieuwe versie van klassieke iPod Touch’ redactie

15 januari 2019

14u19

Bron: Tweakers - AD.nl 0 Apple Apple zou werken aan een nieuwe generatie iPod Touch-modellen, meldt een Japanse blog. Het huidige model stamt uit 2015 en sindsdien is er geen nieuwe meer verschenen. De iPod Touch verscheen voor het eerst in 2007.

Apple zou een goedkoop nieuw iOS-apparaat in de schappen willen hebben om zijn diensten te kunnen verkopen aan klanten die geen iPhone willen of kunnen betalen, claimt de Japanse site Macotakara. Die baseert zich vaak op bronnen bij toeleveranciers, waardoor concrete informatie ontbreekt, zoals wanneer producten uitkomen. De blog wist bijvoorbeeld vroegtijdig de afmetingen en functies van de nieuwe iPad Pro.

De claim ligt in lijn met wat Apple-directeur Tim Cook eerder zei: Apple zou dit jaar een nieuwe dienst willen uitbrengen. Het gaat vermoedelijk om een streamingdienst voor bijvoorbeeld series. Apple heeft nu met Music al een streamingdienst voor muziek.

Macotakara weet verder niets over de specificaties en functies van de nieuwe iPod Touch. De site vermeldt verder dat Apple bezig is om iPhones over te zetten van de lightning-kabel naar het nieuwere en snellere usb-c, maar het is onbekend of het bedrijf dit jaar klaar is voor de stap, of dat usb-c pas in een volgende generatie van iPhones zit. Apple brengt MacBooks en iPad Pro’s uit met alleen usb-c, maar de goedkopere iPad en nieuwe iPhones beschikken nog altijd over Apples eigen lightning-aansluiting.