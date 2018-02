"Apple werkt aan drie compleet nieuwe iPhones" IVI

26 februari 2018

21u36

Bron: ANP 157 Apple Apple heeft nog niet zo lang geleden twee nieuwe iPhones onthuld, maar toch zou het technologiebedrijf al van plan zijn drie nieuwe modellen uit te brengen. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Het laatste nieuwe paradepaardje van Apple, de iPhone X, verkoopt niet zo goed als verwacht. Veel potentiële kopers werden afgeschrikt door het hoge prijskaartje. Het alternatieve model dat iets eerder op de markt kwam - de iPhone 8 - is weliswaar goedkoper, maar moet het doen met een alledaagser uiterlijk. Van die laatste is overigens ook een grotere versie te koop.

Apple zou nu drie compleet nieuwe modellen op de markt willen brengen, "voor elk wat wils". Het gaat om de grootste iPhone tot nu toe, daarnaast een toestel dat even groot is als de iPhone X en tenslotte een toestel dat wat goedkoper is, maar wel de belangrijkste elementen van de topmodellen heeft. Alle drie de toestellen krijgen een scherm met kleine randen. Het aandeel van Apple steeg vandaag tussentijds zo'n 2 procent.