“Apple Pay vanaf morgen beschikbaar in België” Redactie

27 november 2018

14u20

Bron: Tweakers.nl 0 Apple Apple gaat morgen de eigen betaaldienst Apple Pay uitbrengen in België, meldt De Tijd. Volgens de krant houdt BNP Paribas Fortis morgen een persevenement, waarbij de bank de beschikbaarheid van de betaaldienst wereldkundig zou maken.

De Tijd meldt dat het van niet nader genoemde bronnen heeft vernomen dat BNP Paribas Fortis Apple Pay zal presenteren. De betaaldienst zou in eerste instantie alleen beschikbaar zijn voor klanten van deze bank, al is onbekend voor hoe lang deze exclusiviteit geldt.

Vorige week leek een nieuwsbrief van supermarktketen Aldi al te suggereren dat Apple Pay binnenkort is te verwachten in België, al werd daarbij geen officiële datum genoemd. Aldi spreekt in de nieuwsbrief over ondersteuning van Apple Pay via Bancontact, terwijl een eerder gerucht stelde dat Apple Pay ‘enkele weken’ exclusief beschikbaar zal zijn voor klanten van BNP Paribas Fortis.

Google bracht zijn Pay-dienst anderhalf jaar geleden al uit in België. Apple en Google Pay zijn beide niet beschikbaar in Nederland. Of deze betaalsystemen ook naar Nederland komen, en zo ja wanneer, is onbekend. Over de komst van Apple Pay naar Nederland gaan al langer geruchten.