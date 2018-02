"Apple lanceert volgende maand nieuwe versies van iPhone SE, iPad en MacBook" jv

06 februari 2018

17u49

Bron: Cult of Mac, Digitimes 5 Apple Traditioneel presenteert Apple zijn nieuwe toestellen in september. Maar ook eerder op het jaar durft de techgigant al eens geüpdatete versies van zijn bestaande producten te lossen. Volgende maand zouden de iPhone SE, iPad en MacBook aan de beurt zijn. Maar dat is lang niet zeker.

Het vermoeden dat er updates aankomen van de genoemde Apple-toestellen is gestoeld op een toename in de bestellingen van bepaalde onderdelen bij Taiwanese toeleveranciers. Cult of Mac deelt dit nieuws, dat het zelf bij Digitimes haalde, maar zegt er meteen bij dat we de berichtgeving van die site met een korrel zout moeten nemen. Soms zit Digitimes er wel degelijk boenk op, maar meestal niet.

Toch acht Cult of Mac het aannemelijk dat de iPad en de MacBook in maart geüpdatet worden, "omdat het daarvoor tijd is". De enige iPhone die volgens de techsite in aanmerking komt om zo vroeg op het jaar een opfrisbeurt te krijgen, is de iPhone SE. Een nieuw iPhone-model zou ten vroegste voor juni 2018 voorzien zijn. De Apple Watch Serie 4 zou overigens sowieso uit de boot vallen voor een upgrade volgende maand.