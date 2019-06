“Apple laat nieuwe Mac Pro in China produceren” tvc

28 juni 2019

21u44

Bron: Belga 0 Apple Technologieconcern Apple zal de nieuwe Mac Pro-computer in China bouwen. Volgens bronnen van zakenkrant The Wall Street Journal heeft Apple het Chinese bedrijf Quanta Computer ingehuurd om de computer te assembleren.

De productie van de computer met een prijskaartje van 6.000 dollar (ongeveer 5.275 euro) zal plaatsvinden bij een fabriek in de buurt van Shanghai, aldus de ingewijden. Die locatie is dichter in de buurt van andere toeleveranciers van Apple, waardoor het dus goedkoper wordt om componenten aan te voeren, in plaats van de onderdelen helemaal naar de Verenigde Staten te verschepen.

De voorgaande Mac Pro was het enige grote apparaat dat Apple in de VS vervaardigde. Het vorige model stamt uit 2013. Deze computer werd in het Texaanse Austin gebouwd.

Apple liet weten dat de nieuwe Mac Pro is ontworpen in de VS en onderdelen bevat van Amerikaanse makelij. Vorig jaar werd door het bedrijf naar eigen zeggen 60 miljard dollar uitgegeven aan producten van meer dan 9.000 Amerikaanse toeleveranciers.