“Apple laat minstens 75 miljoen 5G-iPhones maken en lanceert nieuwe Apple Watch en iPad”

01 september 2020

12u08

Bron: Bloomberg 4 Apple Apple heeft haar leveranciers gevraagd om nog dit jaar minstens 75 miljoen 5G-iPhones te produceren. Nog in het verschiet: twee nieuwe versies van de Apple Watch, een nieuwe iPad Air, een over-ear hoofdtelefoon en een kleinere HomePod. Dat meldt Bloomberg.

De techgigant uit Cupertino lijkt weinig invloed van de coronacrisis op de verkoop van haar topproduct - de iPhone is nog altijd goed voor ongeveer de helft van de verkoop van Apple - te verwachten. Van de volgende generatie iPhones, geschikt voor 5G, zou Apple dit jaar tot 80 miljoen stuks willen laten verschepen, volgens bronnen waarop Bloomberg zich baseert. Dat aantal ligt in de lijn van dat van vorig jaar bij de lancering van de iPhone 11.

Apple mikt op oktober om vier modellen van de nieuwe iPhone 12 lanceren, allemaal geschikt voor draadloze snelheden van de vijfde generatie (5G). In ons land is wel enkel een light-versie van het 5G-netwerk beschikbaar. De nieuwe iPhones zouden er qua design anders uitzien en ook een bredere keuze aan schermformaten - allemaal OLED - aanbieden. De goedkopere basismodellen (van 5,4 inch en 6,1 inch) zouden eerder verscheept worden dan de duurdere iPhone 12 Pro (6,1 inch) en iPhone 12 Pro Max (6,7 inch). Apple zou voor de nieuwe iPhones afstappen van afgeronde randen en opteren voor de look van de huidige iPad Pro, met hoekige randen, zoals bij de iPhone 4 en 5.

Belangrijkste verbetering: de snellere en efficiëntere A14-chip. Grootste vernieuwing, volgens testpersonen: het OLED-scherm van 6,7 inch, het grootste ooit voor een iPhone.

Ook verwacht: een nieuwe iPad Air, uitgerust met een iPad Pro-achtig randloos scherm, twee nieuwe versies van de Apple Watch en een nieuwe over-ear-hoofdtelefoon, de eerste buiten het merk Beats. Verder zou Apple werken aan een nieuwe Apple TV-box met een snellere processor en - eindelijk! - een betere afstandsbediening, maar die zal dit jaar nog niet beschikbaar zijn. De laatste update dateert alweer van 2017 met de lancering van de Apple TV 4K.

