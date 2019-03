“Apple kondigt op 25 maart concurrent van Netflix aan” Joeri Vlemings

11 maart 2019

22u39

Bron: Reuters, Business Insider 13 Apple Apple heeft vandaag de uitnodigingen uitgestuurd voor het event dat plaatsvindt op 25 maart om 19 uur onze tijd in het Steve Jobs Theater in Cupertino. Verwacht wordt dat de techgigant een tv- en videostreamingdienst zal voorstellen, kortom een concurrent voor Netflix. Ook een betalend nieuwskanaal zit er volgens kenners aan te komen.

Zoals gewoonlijk laat Apple op voorhand niet in zijn kaarten kijken. De uitnodiging vermeldt gewoon: “It's show time”. Maar de geruchten dat Apple met een videodienst op de proppen wil komen, gaan al langer. Bovendien begint de invitatie met een aftelling zoals we die van films kennen.

De videostreaming zou ook eigen producties van Apple bevatten en zou in de zomer gelanceerd worden. Bloomberg meent te weten dat sterren als Jennifer Aniston en Reese Witherspoon op het event van 25 maart aanwezig zullen zijn. De twee actrices zouden net als Oprah Winfrey in zee gaan met Apple, dat naar verluidt 2 miljard dollar in eigen programma’s stak. Er zouden verder nog gesprekken met HBO lopen.

Apple zou daarnaast ook, zoals Buzzfeed vernam, een nieuwsservice voor abonnees aankondigen. De Wall Street Journal had eerder al gemeld dat Apple hard onderhandelde met uitgevers en zelfs de helft van de inkomsten van de abonnees zou eisen.

De verwachtingen voor het evenement liggen in de lijn van Apples focus op de uitbreiding van het dienstenaanbod voor de klant. De verkoop van iPhones sputtert de laatste tijd, terwijl die van de diensten - zoals de App Store, Apple Pay, cloudservices en zoekadvertenties in de App Store - een recordhoogte van 10,9 miljard dollar (9,7 miljard euro) in het laatste kwartaal van vorig jaar bereikte.