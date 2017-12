"Apple is klaar om de Mac te dumpen" jv

15u59

Bron: pcmag.com 0 EPA Apple Apple zal in de toekomst zijn hele Mac-gamma vervangen door iPads. Dat voorspelt John C. Dvorak, gevierd columnist bij Apple zal in de toekomst zijn hele Mac-gamma vervangen door iPads. Dat voorspelt John C. Dvorak, gevierd columnist bij PCMag.com . Niet voor het eerst, overigens: "Ik zal er weer veel haatmail voor krijgen, maar mijn bedenking is ingegeven door Apples recentste reclamespot voor de iPad Pro", schrijft Dvorak.

Dat Apple er zijn hand niet voor omdraait om bestaande succesvolle producten of technologieën prompt in de prullenmand te kieperen, bewees het bedrijf al genoeg in het verleden. De floppy drive, de cd-drive, de hoofdtelefoonaansluiting op de iPhone, allemaal keihard gedumpt, weet Dvorak.

Dvorak ziet in de nieuwe spot voor de iPad Pro een aanwijzing voor zijn voorspelling dat de Macs er op termijn - "niet morgen" - onverbiddelijk zullen uitgaan. Op het einde van de reclameboodschap vraagt een mama haar dochter die met een iPad Pro aan de slag is: "Hey, wat ben je aan het doen op je computer?" Het meisje antwoordt: "Wat is een computer?" Check!

Dvorak gaat ervan uit dat Apple in de commercial zijn toekomstvisie over computers verkondigt. "Het meisje verwerpt het begrip computer zelf en maakt dus het onderscheid tussen een iOS-toestel en alles wat je als pc zou kunnen beschouwen", schrijft Dvorak. Hij wijst er ook op dat Apple eerder dit jaar over de iPad Pro in een ander spotje zei dat het geen computer was maar "iets beters, iets moderners". Tussen de regels van beide campagnes leest Dvorak dat computers voor Apple "stom, dood of voorbijgestreefd" zijn.

Volgens de expert wordt Apple ook niet echt rijk van de Mac-verkoop en ligt de focus dan ook al langer op iOS en op mobiele apparaten. "Als je een Apple Store binnengaat, zie je eerst de iPhone en Apple Watch vooraan en in het midden, dan de iPad en dan pas de Mac", stelt Dvorak vast.

Apple zou ook meten verlost zijn van het probleem om al dan niet twee volledig aparte OS-codes te ontwikkelen met als doel iOS naar de Mac te brengen. De iPad Pro deed die wens al wat verstommen, en maakt ze straks dus misschien wel overbodig.