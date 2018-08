"Apple gaat nieuwe iPhones live onthullen op Twitter" avh

30 augustus 2018

18u36

Bron: ANP 3 Apple Apple zal op 12 september de nieuwe iPhones onthullen. Die presentatie wordt - voor het eerst - live gestreamd op Twitter. Dat meldde techsite BGR vandaag. Apple zelf heeft nog geen presentatie aangekondigd.

In de afgelopen jaren zond Apple zijn presentaties uit op zijn website en via de app Apple Events op Apple TV. Maar Apple maakte niet eerder gebruik van een ander medium. Via Twitter zou Apple in staat zijn om meer mensen te bereiken.

Apple zal waarschijnlijk drie nieuwe iPhones onthullen, waaronder een upgrade van de iPhone X. Die zijn vermoedelijk vanaf 14 september te bestellen. Mogelijk komt er ook een goedkopere iPhone, als instapmodel. Daarnaast wordt er gesproken over een nieuwe iPad Pro, een nieuwe Apple Watch en nieuwe AirPods. Misschien komt Apple ook met een draadloos oplaadmatje, de AirPower.