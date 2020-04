“Apple begint later met productie nieuwe iPhones” ADN

27 april 2020

13u20

Bron: ANP 0 Apple Apple begint een maand later dan normaal met de productie van de nieuwe iPhones die het bedrijf later dit jaar presenteert. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Reden voor het uitstel is de verstoring van de leveringsketen in Azië en de verwachte lagere vraag naar nieuwe smartphones door de coronacrisis.

Naar verwachting brengt Apple dit jaar vier nieuwe iPhones op de markt. Het zou gaan om de iPhone 12, die in twee maten beschikbaar komt, en de iPhone 12 Pro, die ook in twee maten zou worden gemaakt. Een deel van de nieuwe iPhones, vermoedelijk de Pro-toestellen, zou klaar zijn voor 5G. Apple presenteert zijn nieuwe toestellen doorgaans in september waarna ze in de weken daarna op de markt verschijnen. Het bedrijf wilde niet reageren op de berichten.