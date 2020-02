Apple werkt aan goedkopere versie van AirPods Pro AW

12 februari 2020

11u34

Apple zou in het geheim werken aan een nieuwe versie van de immens populaire AirPods Pro. De Lite-variant zou dit al jaar geïntroduceerd worden, meldt het Taiwanese DigiTimes, dat goede banden heeft met de productieketens van Apple.

Apple zou ook werken aan de volgende generatie iPad, Apple Watch en iMac. De AirPods Lite zijn de meest opvallende uit dat rijtje. De oordoppen zouden in het segment tussen de reguliere AirPods (229 euro) en de AirPods Pro (279 euro) komen. Ook is het mogelijk dat de ‘originele’ AirPods verdwijnen en vervangen worden door de ‘Lite’-variant.



Zoals gewoonlijk worden de andere genoemde producten later dit jaar officieel aangekondigd. In september 2019 werden de productlijnen van Apple nog vernieuwd met de iPhone 11 en de Apple Watch.