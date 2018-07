Apple versus Samsung versus Huawei: wie wint de strijd der titanen? Ronald Meeus

26 juli 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De strijd tussen de grootste en sterkste jongens in de high-end smartphonemarkt is al lang niet meer enkel een gevecht tussen Apple en Samsung. Zo kreeg de P20 Pro, het nieuwe vlaggenschip van Chinese fabrikant Huawei, niets dan uitstekende reviews én de bijnaam “de ‘killer’ van de iPhone X en Samsung S9”. We vergeleken de drie patsers.

Samsung Galaxy S9+

Waarom je dit toestel moet overwegen: de Galaxy S9+ ligt fijn in de hand, heeft een prachtig scherm dat altijd goed afleesbaar is, verbeterde luidsprekers, een van de beste smartphonecamera's ooit gemaakt en zeer krachtige hardware. Voeg daarbij de mogelijkheid om of geheugen uit te breiden of een tweede simkaart toe te voegen, en de aanwezigheid van een 3,5mm-jack, en je hebt een zeer complete telefoon.

Prijs: vanaf 722 euro.

Apple iPhone X

Waarom je dit toestel moet overwegen: de iPhone X is wel degelijk de spannendste smartphone die Apple in jaren heeft gemaakt. Hij heeft een schitterend scherm en de gezichtsherkenning werkt goed. Er zijn ook minpunten, zoals het gebrek aan een 3,5mm-uitgang en een 4g-modem die iets minder presteert dan die van concurrenten. Apple levert het toestel bovendien met een langzame lader. En toch: met de X heb je zonder twijfel een razendsnelle, krachtige smartphone in handen.

Prijs: vanaf 1.046 euro.

Huawei P20 Pro

Waarom je dit toestel moet overwegen: De P20 Pro heeft alles wat je van een smartphone uit de hoogste categorie mag verwachten. Hij kan alleen niet draadloos laden. De camera is fenomenaal, het grote oledscherm ook en over de accuduur mag je gerust naar huis schrijven. De toegevoegde software verpest het feestje helaas een beetje, maar de treffelijke prijs maakt veel goed.

Prijs: vanaf 806 euro.

