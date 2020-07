Apple stelt verkoop van iPhone 12 uit TTR

31 juli 2020

Apple stelt de verkoop van de iPhone 12 met een paar weken uit. Het nieuwe toestel zal dus niet in september in de winkels liggen. Dat heeft de financiële topman Luca Maestri tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt.

“Zoals jullie weten, verkopen we iPhones meestal rond het einde van september”, zegt Maestri. “Dit jaar verwachten we dat ze een paar weken laten verkrijgbaar zijn.” De iPhone zal met andere woorden ergens in oktober in de winkels liggen. Een exacte datum is er nog niet.

Tijdens zijn presentatie gaf Maestri geen reden voor het uitstel, maar allicht speelt het coronavirus een rol. Veel Chinese fabrieken hebben immers vertraging opgelopen, omdat het personeel massaal moest thuis blijven tijdens de uitbraak.

De iPhone 12 zal vier modellen krijgen volgen ingewijden en heeft een vernieuwd ontwerp, vergelijkbaar met de huidige iPads Pro of de oude iPhone 4 en 4S.