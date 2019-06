Apple roept oudere MacBook Pro terug door brandgevaar kg

21 juni 2019

09u00

Bron: ANP, The Verge, Apple 0 Multimedia Apple waarschuwt voor oververhitting bij bepaalde MacBook Pro-modellen. De batterij van oudere 15 inch-apparaten kan te warm worden en vormt daardoor een veiligheidsrisico. Volgens Apple is er in extreme gevallen zelfs kans op brand.

Het gaat om “een beperkt aantal” 15 inch MacBook Pro-modellen die voornamelijk zijn verkocht tussen september 2015 en februari 2017. Apple roept gebruikers op de MacBooks niet meer te gebruiken.



Klanten kunnen hier controleren of zij al dan niet een dergelijk model in bezit hebben met behulp van het modelnummer. De batterij van die toestellen wordt gratis vervangen, klinkt het. De garantie wordt echter niet verlengd.



Apple heeft niet verduidelijkt wat er precies scheelt met de batterijen. De techreus laat enkel weten dat er brandgevaar bestaat omdat de accu in de laptops kan oververhitten.