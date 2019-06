Apple roept bepaalde modellen van oudere MacBook Pro terug door brandgevaar kg

21 juni 2019

09u00

Bron: ANP, The Verge, Apple 14 Multimedia Apple waarschuwt voor oververhitting bij bepaalde MacBook Pro-modellen. De batterij van oudere 15 inch-apparaten kan te warm worden en vormt daardoor een veiligheidsrisico. Volgens Apple is er in extreme gevallen zelfs kans op brand.

Het gaat om “een beperkt aantal” 15 inch MacBook Pro-modellen met Retina Display die voornamelijk zijn verkocht tussen september 2015 en februari 2017. Het is niet duidelijk hoeveel toestellen zijn getroffen.

Hoe weet je of jouw toestel gevaar loopt?

Klanten kunnen op de website van Apple controleren of zij al dan niet een dergelijk model in bezit hebben met behulp van het modelnummer. Controleer eerst het model via het Apple-menu linksboven. Kies ‘Over deze Mac’ en kijk of je model een “MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)” is.



Als dat het model is, vul dan hier het modelnummer van je toestel in. Dat modelnummer kan je onder meer vinden op de onderkant van je MacBook Pro.

Gratis vervanging

Apple roept gebruikers op de getroffen MacBooks niet meer te gebruiken. De batterij van die toestellen wordt gratis vervangen indien de gebruiker contact opneemt met een hersteldienst van Apple of een erkende reseller. Het kan dat je je toestel tijdens de herstelling één tot twee weken kwijt bent.



Apple heeft niet verduidelijkt wat er precies scheelt met de batterijen. De techreus laat enkel weten dat er brandgevaar bestaat omdat de accu in de laptops kan oververhitten.