Apple presenteert AirPods Pro met actieve ruisonderdrukking

28 oktober 2019

18u28

Apple heeft een nieuwe versie van de populaire AirPods aangekondigd. Opvallendste nieuwigheid is de actieve ruisonderdrukking, wat volgens de techgigant zelf voor een "superieur geluid" zorgt.

De AirPods worden geleverd in drie verschillende maten, zodat ze in bijna elk oor passen. Ze vormen zich na verloop van tijd naar het oor. Gebruikers met gevoelige oren hoeven zich volgens Apple geen zorgen te maken. Er is een nieuw ventilatiesysteem ontwikkeld dat de vervelende druk tegen moet gaan die sommigen ervaren bij ‘in-ear oordoppen’.

De grote nieuwe toevoeging is de ruisonderdrukking, ofwel ‘noise cancellation’. Een microfoon in de oordoppen luistert zo’n 200 keer per seconde naar het omgevingsgeluid en filtert dat met behulp van een andere microfoon uit. Hoe goed dat in de praktijk werkt, moet nog blijken. Op de officiële site van Apple wordt alvast haarfijn uitgelegd hoe het precies werkt.

Vijf minuten opladen, een uur luisteren

De AirPods worden meegeleverd met het alom bekende oplaaddoosje en gaan dan volgens Apple 24 uur mee, inclusief oplaadbeurten in het hoesje. De fraaie hebbedingetjes zouden na vijf minuten opladen een uur lang te beluisteren zijn.

Het prijskaartje is wel fors. Voor een set AirPods Pro ben je zeker 279 euro kwijt. Ze zijn enkel in het wit te koop en zijn vanaf nu te bestellen op de site van Apple. Vanaf woensdag liggen ze ook in de winkel.