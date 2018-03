Apple plant het einde van iTunes TK

29 maart 2018

10u05

Bron: Metro UK 90 Multimedia Sinds Apple begin deze maand aankondigde dat bepaalde diensten van iTunes afgebouwd zullen worden, vrezen heel wat gebruikers voor het einde van de muziekdienst. En die vrees is ook gegrond, blijkt nu. Jimmy Lovine, een van de topmannen bij het bedrijf, erkent dat het einde van iTunes in zicht is.

Begin maart stuurde Apple een brief naar de muziekindustrie. Daarin kondigde het bedrijf aan dat ze dit jaar de verkoop van ‘iTunes LP’s’ willen afbouwen. Daarmee doelen ze op de multimedia-albums waarbij de koper niet alleen muziek krijgt, maar ook bepaalde extra’s zoals interactieve illustraties of video. Vanaf volgende maand zullen muziekbedrijven zulke albums niet meer kunnen indienen, en de verkoop van de bestaande zal tegen 2019 helemaal verdwijnen.

Sindsdien wordt er druk gespeculeerd over het einde van de muziekdienst, en volgens Lovine is dat een kwestie van tijd. "Het is onvermijdelijk dat Apple op termijn stopt met het verkopen van songs", klinkt het. Analisten voorspelden eerder al dat iTunes tegen 2020 niet meer zal bestaan, maar Lovine wil er geen tijdskader op kleven. "Eigenlijk is het simpel: we houden ermee op als mensen stoppen met nummers kopen."

Apple zet nu volop in op Apple Music, een streamingsdienst waarmee ze Spotify van de troon willen stoten. Momenteel is dat laatste bedrijf nog de grootste met 70 miljoen abonnees, maar experts denken dat Apple eind dit jaar de eerste plaats zal bemachtigen.