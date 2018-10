Apple Pay komt binnenkort naar België SVM

30 oktober 2018

19u23

Bron: Belga 0 Multimedia Apple Pay, de mobiele betaaldienst van de Amerikaanse technologiereus, wordt binnenkort gelanceerd in België. De primeur is voor klanten van BNP Paribas Fortis, meldt De Tijd.

Er zijn al verschillende betaalapps voor smartphones beschikbaar in België: die van Google voor Android-telefoons, maar ook lokale initiatieven als Payconiq en Bancontact. Over Apple Pay waren er wel geruchten, maar de introductie liet lang op zich wachten.

Tot nu dus, zo vernam De Tijd van meerdere bronnen. Klanten van BNP Paribas Fortis zullen hun kaart kunnen toevoegen aan de Apple Wallet en vervolgens in winkels kunnen betalen door hun smartphone tegen de terminal te houden. Vanaf een bepaald bedrag is bevestiging nodig via vingerafdruk of gezichtsherkenning.