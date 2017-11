Apple patenteert besturing van computer met gebaren in de lucht sam

Bron: Tweakers.net 0 rv/epa Apple patenteert besturing van computer met gebaren in de lucht. Multimedia Apple krijgt een patent op een techniek waarbij een computer wordt bestuurd met gebaren in de lucht via een 3D-sensor. Het TrueDepth-camerasysteem van de iPhone X zou die rol kunnen vervullen, schrijft PatentlyApple.

Het patent 'Three dimensional user interface session control using depth sensors' omschrijft de besturing van een computer door ervoor te zitten en met de hand bewegingen te maken. De activatie gebeurt dan met een specifieke actie, zodat de functie niet start wanneer iemand gewoon een gebaar maakt tijdens een gesprek. Apple denkt daarbij aan een zwaaibeweging of een beweging waarbij de gebruiker de hand in de richting van de computer beweegt, zoals bij de Kinect-bewegingssensor van Microsofts Xbox-spelconsoles. Niet toevallig werkten ontwikkelaars die het patent voor Apple aanvroegen voorheen bij PrimeSense, het bedrijf dat de Kinect ontwikkelde en dat in 2013 door Apple werd overgenomen.

Het TrueDepth-camerasysteem van de iPhone X kan het gezicht waarnemen in 3D doordat een dotprojector tienduizenden puntjes met infraroodlicht projecteert, terwijl een infraroodcamera die puntjes weer kan uitlezen. Zo'n systeem zou ook geschikt zijn voor deze interface.

Het is niet bekend of Apple de techniek wil gaan toepassen in zijn desktopcomputers of laptops. Enkele jaren geleden kwam al een sensor uit voor de besturing van pc's met dergelijke bewegingen, de Leap Motion. Onder meer HP stopte het in laptops, maar het is nooit uitgegroeid tot een veelgebruikte functie.

