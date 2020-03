Apple past stiekem schoonmaakadvies aan YV

10 maart 2020

10u55

Bron: Business Insider, The Verge 0 Multimedia Apple heeft op zijn website de richtlijnen aangepast over hoe je je iPhone moet schoonmaken. Voorheen raadde het bedrijf af om producten met alcohol te gebruiken, maar nu kan het wel gewoon. Zelf maakt Apple geen vermelding van Covid-19, maar de timing is wel toevallig.

Volgens het technologiebedrijf is het veilig om 70 procent isopropanol-alcoholdoekjes te gebruiken op harde, niet-poreuze oppervlakken. Dat zijn onder andere schermen, toetsenborden of andere oppervlakken aan de buitenkant van een apparaat.

Apple raadt wel af om bleekmiddel te gebruiken en waarschuwt ook dat je moet oppassen dat er zeker geen vocht binnenin je iPhone of iPad raakt. Dompel dus zeker je toestel niet onder in een reinigingsproduct. Verder wordt er ook herhaald dat je voor een gewone schoonmaak een zachte doek kan gebruiken, overmatig vegen moet voorkomen en je het toestel niet mag opladen als je het proper maakt.

Overleeft tot negen dagen

Een onderzoek van The Journal of Hospital Infection toonde uit 22 tests aan dat coronavirussen, waaronder Covid-19, tot negen dagen kunnen overleven op oppervlakken zoals metaal, glas of plastic. Het goede nieuws is wel dat je de virussen kan ‘inactiveren’ door goed te ontsmetten.

Door andere onderzoeken weten we al langer dat de schermen van onze smartphones voedingsbodems kunnen zijn voor bacteriën. VTM Nieuws liet zo in een labo van het Universitair Ziekenhuis in Leuven vijf ‘vuile’ smartphones onderzoeken. Na enkele dagen vonden de onderzoekers tussen de twintig en de honderd bacteriën op de toestellen.

Waarom je best geen harde producten zoals bleekmiddel gebruikt, heeft te maken met een beschermlaagje dat op de meeste schermen zit. Dat laagje moet vingerafdrukken voorkomen en vet afstoten, maar sterke chemicaliën kunnen het dus beschadigen.

Lees ook. In de strijd tegen corona en andere virussen: kan je je afweersysteem ook zelf een boost geven? (+)