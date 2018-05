Apple maakte iPhones bewust trager en geeft klanten die volle pot betaalden voor oplossing nu geld terug Arnoud Wokke sam

24 mei 2018

17u55

Bron: Tweakers.net 6 Multimedia Apple betaalt 60 euro terug aan mensen die vorig jaar de batterij van hun iPhone 6 of nieuwer lieten vervangen voor de volle pot. Eind 2017 verlaagde Apple de prijs van die vervanging namelijk van 89 naar 29 euro, toen Apple betaalt 60 euro terug aan mensen die vorig jaar de batterij van hun iPhone 6 of nieuwer lieten vervangen voor de volle pot. Eind 2017 verlaagde Apple de prijs van die vervanging namelijk van 89 naar 29 euro, toen bekend raakte dat de fabrikant de telefoons bewust trager had gemaakt. En de oplossing voor die traagheid was dus een nieuwe batterij.

Tussen 1 januari 2017 en 28 december betaalden klanten 89 euro voor een batterijvervanging, maar daarna zakte dat naar 29 euro. De fabrikant verlaagde de prijs van de reparatie vanwege de ophef over de vertraging van iPhones.

Trager

Het Amerikaanse bedrijf bouwde een functie in iOS in om de gebruikservaring langzamer te maken als de software veroudering van de accu constateerde. Dat was nodig om te voorkomen dat de iPhones uitvielen, want oudere accu's van vooral de kleinere modellen bleken de piekbelasting van de processor niet langer aan te kunnen. Apple heeft niet gezegd hoe dat kon gebeuren.

Update

Apple stuurt klanten een mail over de terugbetaalactie. De lagere prijs voor de vervanging van de batterij geldt trouwens tot eind dit jaar. Inmiddels zit in het dit voorjaar uitgekomen iOS 11.3 een functie om zelf te zien hoeveel van de maximale capaciteit de accu nog heeft. Klanten kunnen de vertraging van de software ook uitzetten.

