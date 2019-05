Apple krijgt patent voor opvouwbare iPhone mvdb

29 mei 2019

18u51

Bron: ANP/BuzzT 0 Multimedia Apple heeft patent gekregen op een opvouwbare smartphone. Apple had het octrooi in januari 2018 aangevraagd, meldt CNN. Dat het patent is verstrekt, wil nog niet zeggen dat Apple binnenkort met een opvouw-iPhone komt. Dat zou nog wel een paar jaar kunnen duren.

Huawei en Samsung hadden eerder zulke toestellen gepresenteerd. Samsung heeft echter problemen met die vouwsmartphone, de Galaxy Fold. Het toestel zou eind april op de markt komen, maar die lancering is uitgesteld omdat displays van proefexemplaren begonnen te scheuren.



De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het toestel kost meer dan 2000 euro. Het zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verdergaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers tot drie apps naast elkaar openen.