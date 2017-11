Apple keurt app goed om gehate uitsparing bovenaan weg te halen Joeri Vlemings

13u08

Bron: The Verge Goed nieuws voor de tienduizenden haters van de zogenaamde 'notch' of 'uitsparing' bovenaan het scherm van de iPhone X. Er is nu een app die komaf maakt met de inkeping. En Apple heeft 'em goedgekeurd. De unibrow is back, voor wie wil.

Nog vóór de iPhone X voorgesteld werd, kwam er al heel wat kritiek op de onnatuurlijke insnijding boven aan het scherm. Apple koos, in navolging van de concurrentie, voor een OLED-scherm dat de oppervlakte van het nieuwe toestel in zijn geheel beneemt. Om de frontcamera de nodige ruimte te geven, werd een kleine onderbreking in de bovenste schermlijn ingelast. Een gek gezicht, vonden vele fans van Apple, dat traditioneel geprezen wordt voor zijn knappe designs.

Zwart balkje

Dat Apple de nieuwe app om de uitsparing te dumpen, omarmt, is opvallend. Het bedrijf heeft tot nu toe ontwikkelaars vooral aangespoord om de insnijding mee in hun apps op te nemen.

De app genaamd 'Notch Remover' verwijdert niet écht het bizarre blokje, maar maakt het onzichtbaar door een zwarte balk over de bovenrand van afbeeldingen te plaatsen. Die moet je vervolgens toevoegen aan je achtergronden in de instellingen. De statusbalk krijgt op die manier weer de klassieke unibrowlook.

Je moet wel bereid zijn te dokken voor de app: 1,09 euro. Een peulschil natuurlijk voor wie minstens 1.159 euro veil heeft voor een smartphone.