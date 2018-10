Apple iPhone XR: vooral interessant voor wie de XS en XS Max te duur vindt

De XR is de goedkoopste nieuwe iPhone van Apple die dit jaar uitkwam. Hoe verhoudt hij zich tot de andere? Of tot de iPhones en Androidtoestellen die al op de markt zijn?

Hoe je een telefoon beoordeelt, hangt altijd af van het punt vanwaaruit je kijkt. Dat geldt bij de iPhone XR misschien nog meer dan bij voorgaande iPhones, omdat er nu twee veel duurdere modellen van dezelfde generatie verkrijgbaar zijn: de XS en XS Max. De XR is de brug tussen het vernieuwde ontwerp met een inkeping in het scherm en Face ID, en het vertrouwde ontwerp met aluminium zijkanten en een adviesprijs ver onder de duizend euro.

Beetje inleveren

Ten opzichte van de XS en XS Max lever je wel op een paar belangrijke punten in. Zo is het scherm een lcd in plaats van een oled. Het is een prima display, maar niet zo goed als die van de duurdere iPhones. Ook moet je het doen zonder de tweede camera met telelens op de achterkant. Daar staat tegenover dat veel hetzelfde is als bij de duurdere modellen, waaronder de processor, camera en Face ID. De prestaties zijn ook nagenoeg gelijk. De accuduur, met een capaciteit van 2942mAh, is zelfs een stuk beter dan die van de XS en XS Max. Maar als je kijkt naar Android-toestellen, is dat eerder ondermaats. Daar hebben telefoons van soortgelijke grootte eerder een capaciteit van rond 3300mAh tot zelfs 4000mAh. Kort gezegd: de batterij ervan gaat dus véél langer mee.

Levensduur vs. snufjes

Als je een iPhone-gebruiker bent die kijkt naar een upgrade, dan is de XR waarschijnlijk een goede keuze. Door de combinatie van de nieuwste hardware, de vele kleuren en een (relatief gezien) niet al te hoge prijs zullen veel mensen voor deze smartphone kiezen. Wie niet gehecht is aan Apple, zal de XR heel anders zien. In een markt waar high-end modellen met een oledscherm (OnePlus 6 en Samsung Galaxy S9) beschikbaar zijn voor onder de 550 euro, is een XR van 859 euro een stuk minder goede deal. Voor de prijs van een XR krijg je in de Android-wereld vaak de meest luxe telefoon, niet de basisversie van het ‘budgetmodel’.

De verwachte levensduur kan een argument zijn om toch voor een iPhone van de nieuwste generatie te gaan. Apple-smartphones krijgen lang updates en upgrades, en zijn tot een jaar of vijf-zes bruikbaar. Er is een levendige handel in tweedehands-iPhones en modellen houden een relatief hoge restwaarde.

Voorsprong op de grote jongens

De XR is voornamelijk interessant voor mensen die toch al op zoek waren naar een iPhone, maar de XS en XS Max te duur vinden. Bovendien heeft de XR wat zaken vóór op de XS en XS Max. De portretmodus werkt van dichterbij en bij minder licht door het gebruik van de primaire camera en de accuduur is een stuk beter. De dingen die je inlevert met de XR - oledscherm, 3D Touch, de tweede camera, 1GB aan werkgeheugen en sneller 4g - zullen voor veel mensen niet de belangrijkste redenen zijn om voor een iPhone te kiezen. Je krijgt voor veel minder geld een iPhone die, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, maar een beetje minder of zelfs een stukje beter is.

