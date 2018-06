Apple en Samsung schikken patentengeschil jv

27 juni 2018

21u12

Bron: anp 0 Multimedia Techreuzen Apple en Samsung zijn een schikking overeengekomen in een geschil over inbreuk op Apple-patenten. Wat de twee bedrijven hebben afgesproken is niet bekendgemaakt.

De schikking maakt een einde aan een juridisch gevecht dat al zeven jaar duurt. Volgens Apple had Samsung specifieke kenmerken van de iPhone en besturingssysteem iOS gekopieerd.

De zaak kende al meerdere uitspraken, waarvan het merendeel in het voordeel van Apple uitviel. In een recente nieuwe rechtszaak over de schadevergoeding die Samsung aan het Amerikaanse bedrijf moet betalen, werd de schadevergoeding door een jury op 539 miljoen dollar bepaald.