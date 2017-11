Apple dicht enorm veiligheidslek met nieuwe bug jv

13u56

Bron: The Guardian 2 Photo News Multimedia Met de lancering van het nieuwe besturingssysteem High Sierra blunderde Apple met, volgens ArsTechnica, "een van de grootste veiligheidslekken van de afgelopen jaren". Dat gat moest snel gedicht, wat de techreus ook dééd. Maar... daarmee maakte het voor sommige gebruikers het delen van documenten dan weer stuk. Of: een bug op een bug.

MacOS High Sierra kampte met een gigantisch paswoordprobleem, zo kreeg Apple eergisteren samen met de rest van de wereld te horen. Wie 'root' ingaf als login kon, na twee keer klikken op 'unlock', zonder paswoord gewoon inloggen, waarmee iedereen totale toegang krijgt tot het systeem. Een blunder van formaat dus.

In alle haast om dit gigantische paswoordprobleem te herstellen, dook er in de update van gisteren helaas nog een nieuwe bug op. Ditmaal werd het delen van documenten aangetast. Apple stelde een oplossing voor via een programmeercommando in de Terminal-app. Maar daar is niet iedereen erg vertrouwd mee. Zeker voor Applegebruikers komt dit storend over, omdat zij net bogen op de gebruiksvriendelijkheid van het MacOS.