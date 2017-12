Apple brengt donderdag iMac Pro uit en goedkoopste model kost 4.999 dollar sam

23u51

Bron: Tweakers.net 0 EPA Multimedia Overmorgen lanceert Apple de iMac Pro. Het basismodel van de all-in-onecomputer kost 4.999 dollar, maar prijzen in euro's zijn nog niet vrijgegeven. Dat meldt Tweakers.net.

De iMac Pro krijgt een 27-scherm met een 5K-resolutie van 5120 x 2880 pixels. Hij draait op een Intel Xeonprocessor met acht, tien of achttien kernen. De grafische spierballen komen van Radeon Pro Vega-grafische processoren, het werkgeheugen bedraagt 32, 64 of 128 GB en de SSD-schijf is 1, 2 of 4 TB groot.

Op de achterkant zitten een ethernetaansluiting, vier gewone USB 3.0-poorten, vier USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 3, een SD-kaartlezer en een 3,5mm-jackopening. Er is geen klep om het geheugen later te vervangen of uit te breiden.

Apple

Met de all-in-one iMac Pro wil Apple een tijdelijke opvolger uitbrengen voor de Mac Pro uit 2013. De desktop zonder scherm kreeg al jaren geen opvolger, tot ongenoegen van veel mensen die werken op Apples machines. Apple kondigde eerder aan dat er een nieuwe desktop aankomt, maar die volgt ten vroegste volgend jaar.

