Amerikaanse overheid waarschuwt nu ook voor Chinese drones

21 mei 2019

17u58

Bron: CNN, The Verge 1 Multimedia De Amerikaanse overheid waarschuwt voor drones van Chinese makelij. De luchtvaartuigjes zouden informatie kunnen doorsturen die zo in handen kan vallen van de Chinese autoriteiten, suggereert het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid in een nota die CNN kon inkijken.

De Chinese drones vormen een “potentieel risico voor de informatie van een organisatie”, zo staat geschreven in de waarschuwing. Verschillende “componenten” in de drones zouden in staat zijn om informatie te delen met derde partijen. Indien die informatie Chinees grondgebied bereikt, zou het voor de Chinese inlichtingendiensten ook een koud kunstje zijn om de gegevens te bemachtigen, aldus de nota. “De Amerikaanse overheid maakt zich ernstig zorgen over eender welk technologisch product dat Amerikaanse data op het territorium van een autoritaire staat brengt die toestaat dat haar inlichtingendiensten onbeperkte toegang hebben tot die data”, klinkt het.



Gebruikers worden aangeraden om de internetverbinding op de drone uit te schakelen en geheugenkaartjes te verwijderen. Organisaties die instaan voor de nationale veiligheid of “kritische functies” moeten extra voorzichtig zijn.

DJI

Er worden geen specifieke bedrijven vermeld. Maar volgens CNN is het Chinese DJI goed voor het overgrote merendeel van alle drones in de VS en Canada. De marktleider heeft ook al uit eigen beweging gereageerd op de waarschuwing. “We geven klanten de volledige controle over hoe hun data worden verzameld, bewaard en overgebracht”, klinkt het. Voor de overheid voorziet DJI bovendien drones die standaard geen informatie versturen via het internet en geen gegevens delen met het bedrijf.



De waarschuwing komt amper een week nadat de Verenigde Staten Chinese technologiereus Huawei op een zwarte lijst plaatste, ook wegens vermeende cybersecurity-risico’s. Het is overigens ook niet de eerste keer er in het land gewaarschuwd wordt voor Chinese drones: in 2017 bande het Amerikaanse leger nog het gebruik van DJI-producten, meldt CNN.