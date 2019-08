Amerikaanse luchtvaartautoriteit: "Vlammenwerper op je drone mag niet” mvdb

27 augustus 2019

13u05 2 Multimedia Pas op, het is niet toegestaan om vlammenwerpers, geweren, vuurwerk en bommen vast te maken aan een drone. Wie dat doet, kan een boete van tienduizenden dollars krijgen. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse de luchtvaartautoriteit FAA.

Het verbod geldt voor alle "gevaarlijke wapens", en daaronder valt volgens de FAA elk voorwerp dat "gebruikt wordt voor of in staat is tot het doden van mensen of het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel". De wet maakt een uitzondering voor organisaties met een ontheffing.

Veiligheidsdiensten wereldwijd hebben eerder al gewaarschuwd voor aanslagen met drones. Experts schatten dat de omzet van drones in de komende vijf jaar in Europa alleen al zal verdubbelen naar bijna tien miljard euro. De grootste groei wordt verwacht voor zogeheten counterdrones. Deze kunnen radar en laser uitschakelen.

Vanaf juli 2020 gelden in ons land nieuwe, Europese regels. De meeste drones moeten tijdens de vlucht traceerbaar en identificeerbaar moeten zijn. Vele dronebestuurders, ook hobbyisten, zullen zich moeten registreren.