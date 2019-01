Amerikaans proces tegen Huawei op til wegens diefstal bedrijfsgeheimen mvdb

16 januari 2019

22u55

Bron: ANP 0 Multimedia Aanklagers in de Verenigde Staten zijn een strafzaak begonnen tegen de Chinese techgigant Huawei. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het bedrijf zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan diefstal van handelsgeheimen van T-Mobile US.

T-Mobile gebruikt een robot genaamd Tappy om smartphones te testen. Huawei zou achter bedrijfsgeheimen van de telecomprovider zijn gekomen en technologie van de robot hebben ontvreemd. Het onderzoek naar de kwestie is dusdanig vergevorderd dat een strafzaak aanstaande is, aldus de krant.

De Amerikanen betichten Huawei al langer van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor gegevens van smartphonegebruikers makkelijk ingezien zouden kunnen worden door Chinese veiligheidsdiensten. De kwestie rond Huawei zorgt voor de nodige spanningen tussen grootmachten VS en China.

Eerder werd tot woede van Peking in Canada een topvrouw van het technologieconcern opgepakt op last van de VS. Ze wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Daaropvolgend werden meerdere Canadezen in China opgepakt. Een Canadees (36) die in eerste aanleg vijftien jaar cel kreeg wegens drugshandel in China, krijgt nu een aanzienlijke zwaardere straf. Een Chinese rechtbank veroordeelde hem maandag tot de doodstraf, waarbij de Canadees-Chinese diplomatieke betrekking nog verder op scherp staan.

