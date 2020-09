Amazon start eigen cloudgamingdienst Luna KVE

24 september 2020

22u27

Bron: Belga 0 Multimedia Amazon heeft donderdag zijn plannen voor de nieuwe cloudgamingdienst Luna uit de doeken gedaan. De dienst maakt gebruik van de datacentra van Amazon Web Services om games rechtstreeks naar een scherm naar keuze te streamen. Downloaden wordt daardoor overbodig.

Met Luna wil Amazon-baas Jeff Bezos concurreren met Stadia van Google en xCloud van Microsoft.



Luna wordt in een eerste fase geleverd met toegang tot onder meer Control, Resident Evil 7 en Brothers: Tales of Two Sons. In de Verenigde Staten kost de dienst 6 dollar (omgerekend 5,15 euro) per maand. De prijzen voor Europa zijn nog niet gekend.