Amazon-medewerkers luisteren privégesprekken af met spraakassistent Alexa Redactie

11 april 2019

13u05

Bron: AD.nl, Tweakers 0 Multimedia Amazon traint zijn digitale assistent Alexa door medewerkers de spraakcommando’s van gebruikers af te laten luisteren en vervolgens het antwoord van de software te beoordelen. Daarbij horen ze veel privacygevoelige gesprekken, meldt Tweakers.

De medewerkers luisteren naar zo’n duizend opnames van gebruikers per dag om het algoritme van Alexa te trainen, meldt persbureau Bloomberg op basis van verklaringen van medewerkers.



Daarbij krijgen die medewerkers van alles te horen, van mensen die vals zingen in de douche tot geluiden die wijzen op aanranding en kinderen die om hulp schreeuwen. Amazon grijpt in zulke situaties niet in, omdat het bedrijf het volgens de medewerkers niet als zijn taak ziet om dat te doen. De medewerkers praten er naar eigen zeggen wel over in een interne chatbox.

Amazon bevestigt de praktijk in een reactie aan Bloomberg. “We beluisteren alleen een klein deel van de spraakopdrachten’’, aldus het bedrijf. “We hebben strikte technische en operationele maatregelen en een zerotolerancebeleid voor misbruik van ons systeem. Medewerkers hebben geen directe toegang tot informatie die kan leiden naar de identificatie van een gebruiker. Alle informatie behandelen we vertrouwelijk.’’

Vervorming

Concurrent Google heeft ook menselijke medewerkers die naar audio-opnames luisteren. Die opnames zijn vervormd om verdere identificatie te voorkomen, aldus de zoekgigant. Apple doet dat ook voor zijn digitale assistent Siri. Die informatie staat zes maanden op een server en wordt daarna verwijderd. Bovendien maakt Apple de informatie anoniem voordat die wordt opgeslagen.