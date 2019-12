Amazon, Google en Apple werken samen om hun slimme apparaten compatibel te maken SVM

18 december 2019

17u27

Bron: CNBC/Belga 0 Multimedia Amazon, Google, Apple en de Zigbee Alliance zullen voortaan samenwerken, met de bedoeling om slimme apparaten in je huis beter op elkaar af te stemmen.

Voor de klanten is het niet altijd simpel, want de toestellen moeten compatibel zijn met het overkoepelende smarthomesysteem. Zo’n slim deurslot kan bijvoorbeeld werken met Amazon Echo, Google Home of Apple HomeKit. Maar worden geconnecteerde lampen, thermostaten en veiligheidscamera’s dan ook nog voldoende ondersteund?

Om dat probleem uit de weg te ruimen, lanceren de concurrerende bedrijven nu ‘Connected Home over IP’. Via een logo op de verpakking zullen klanten voortaan altijd weten of ze met een gerust hart het apparaat kunnen kopen.

De nieuwe standaard zou gebaseerd worden op het internetprotocol en zonder licentiekosten voor iedereen beschikbaar zijn. Bedrijven als Ikea, SmartThings (het platform van Samsung; nvdr) en chipspecialist NXP springen alvast mee in de dans.

De consument zal nog niet meteen van de samenwerking kunnen genieten. Een werkgroep wil tegen eind volgend jaar de specificaties vastleggen. De betrokken bedrijven verbinden zich er wel toe om de huidige apparaten te blijven ondersteunen.