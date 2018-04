Alleen vandaag: speel Waar is Wally in Google Maps Navin Bhagwat

01 april 2018

19u02

Bron: AD.nl 3 Multimedia Techbedrijf Google heeft ter ere van 1 april een nieuw spelletje toegevoegd aan kaartendienst Google Maps. Gebruikers kunnen vandaag een online versie van Waar is Wally? spelen.

Het spelletje start wanneer je op het Wally icoontje klikt zodra je Google Maps opent. De iconische figuur verstopt zich in meerdere levels op verschillende locaties over de hele wereld. Zo moet de speler op zoek naar Wally en zijn vrienden op het strand van Surfer's Paradise Beach in Australië en in het Olympisch Stadion te Pyeongchang, Zuid-Korea.



De tekeningen uit boekenreeks Waar is Wally? van de hand van illustrator Martin Handford zijn over de hele wereld bekend. De landschapstekeningen zijn zeer druk, waardoor het lastig is om zijn gestreepte creatie te vinden.



Google pakt elk jaar op 1 april uit met een reeks aan grappige nieuwe 'functies'. Zo konden gebruikers vorig jaar het spelletje Ms. Pac-Man spelen in Google Maps. Op 1 april 2016 kondigde het bedrijf aan dat het rapper Snoop Dogg had aangenomen om Snoopavision te ontwikkelen, een 360 graden modus op YouTube (zie video).



Ook andere bedrijven en instanties doen mee aan 1 april. Bekijk hier een overzicht van de opvallendste grappen dit jaar.