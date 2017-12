Advocaat dreigt met rechtszaak tegen Whatsapp om middenvingeremoji kv

19u16

Bron: CNET, NDTV 5 rv De Indiase advocaat Gurmeet Singh eist dat Whatsapp de middenvingeremoji verwijdert. Multimedia Een Indiase advocaat heeft Whatsapp aangeschreven met de eis om de “onbeleefde” middenvingeremoji te verwijderen. Doet het techbedrijf dat niet binnen vijftien dagen, dan volgen er gerechtelijke stappen, aldus Gurmeet Singh.

Volgens het Indiase NDTV dreigt Singh ermee een proces aan te spannen tegen Whatsapp, omdat het in India verboden is om de middenvinger op te steken. “Het tonen van de middenvinger is niet alleen erg beledigend, maar ook een erg agressief, onkuis, obsceen en vuil gebaar,” zo schreef de advocaat in de juridische kennisgeving aan Whatsapp.

"Volgens de Indiase strafwetten 354 en 509 is het een misdrijf om obscene, onkuise, beledigende gebaren te maken naar vrouwen. Het gebruik van onkuise, beledigende, obscene gebaren is bijgevolg illegaal. Volgens sectie 6 van de strafwet van 1994 is het tonen van de middenvinger ook een misdrijf in Ierland,” ging Gurmeet Singh verder.

“Door het gebruik van de middenvingeremoji aan te bieden in uw app, moedigt u het gebruik van het beledigende, onkuise en obscene gebaar aan,” luidt het nog in de kennisgeving. De advocaat eist dat Whatsapp de emoji binnen vijftien dagen verwijdert. Doet het bedrijf dat niet, dan sleept hij hen voor de rechter.

Strafbaar

Het is niet de eerste keer dat Whatsapp kritiek krijgt in India. De overheid heeft al meermaals haar ongenoegen geuit over haar beperkte mogelijkheden om de verspreiding van “verwerpelijke inhoud” op het platform tegen te houden. In april besliste een Indiaas gerechtshof nog dat alle berichten die als ‘fake news’ beschouwd worden en verspreid worden via een Whatsappgroep aanleiding kunnen vormen voor de arrestatie van de beheerder van de groep. Een maand later werd een beheerder van een Whatsappgroepje inderdaad in de cel gegooid omdat hij een bewerkte foto van de Indiase premier had gedeeld.

Whatsapp is bijzonder populair in India. Ongeveer 96 procent van de smartphonegebruikers maakt gebruik van de app.